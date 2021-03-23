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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург опроверг сообщения о невозможности ревакцинации "Спутником V", сообщает РИА Новости.

Более того, по его словам, она может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация. Гинцбург сообщил, что доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену.

Он отметил, что наличие предсуществующего иммунитета к аденовирусам человека усиливает формирование ключевого в защите от COVID-19 клеточного иммунитета и практически не влияет на формирование гуморального иммунного ответа.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что повторно прививаться векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет нельзя.

Позднее в Роспотребнадзоре пояснили, что сообщения о невозможности ревакцинации сформулированы некорректно – привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Данные этого ряда научных исследований, проведенных в России и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков допустил подъем заболеваемости COVID-19 в России в середине апреля. По его мнению, риск увеличения числа случаев заражения могут вызвать нарушения гражданами мер предосторожности. При этом Тимаков полагает, что число заболевших не будет таким большим, как в Европе, где с начала марта ВОЗ отмечает рост заболеваемости.

Инфекционист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в свою очередь, также допустила небольшое увеличение числа случаев заражения COVID-19 весной. Его может вызвать изменение погоды, которое создаст комфортные условия для распространения коронавирусов.

По мнению вирусолога Алексея Аграновского, новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России вполне вероятен, но он должен быть не таким значительным, как осенью прошлого года.