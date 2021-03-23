Вакцинированные москвичи сдадут плазму для лечения COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Лечить пациентов с коронавирусом в столице теперь будут с помощью плазмы горожан, прошедших вакцинацию от COVID-19. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первые доноры уже сдали плазму в городской клинической больнице № 52.

"По решению клинического комитета в Москве началось исследование по применению иммунной плазмы от доноров, которые не переболели коронавирусом, а сделали прививку от этой инфекции. Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52, и сегодня больница принимает доноров", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

Она пояснила, что полученную плазму передадут в стационары города для переливания добровольцам, которые лечатся от COVID-19. Всего в исследовании примут участие несколько сотен доноров и 120 реципиентов. Это позволит оценить эффективность и безопасность метода.

Вакцинированные доноры уже прошли медицинское обследование. Их проконсультировал врач-трансфузиолог, после чего они сдали анализы, необходимые для допуска к сдаче плазмы.

Помимо ИФА-тестирования, потенциальные доноры прошли предварительную проверку на наличие вирус-нейтрализующих антител.

Заведующая отделением переливания крови ГКБ № 52 Оксана Карпова рассказала, что сейчас больница самостоятельно приглашает доноров. Предложение к участию в исследовании получают москвичи, которым поставили два компонента "Спутника V". После введения второго компонента должно пройти не меньше 30 дней.

Донорам полагается выплата в размере 5 тысяч рублей, а также компенсация на питание, сумма которой составляет 1 212 рублей. Если сдать плазму безвозмездно, ее количество могут учесть для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".

Когда исследование завершится, в московских клиниках окончательно решат, приглашать ли вакцинированных людей стать донорами плазмы, а также сформулируют критерии отбора.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч пациентов московских стационаров, у которых был диагностирован коронавирус, получили иммунную плазму крови. Метод переливания иммунной плазмы применяемся с апреля прошлого года.

Решение о трансфузии конкретному пациенту принимает консилиум после всестороннего анализа информации. Плазму получают больные со средней и тяжелой формой заболевания при отсутствии собственных антител.

В октябре клинический комитет столицы по борьбе с COVID-19 утвердил единый стандарт лечения больных коронавирусом. В него в том числе вошло использование плазмы крови с антителами. Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые весят более 50 килограммов и уже переболели вирусом.

Чтобы сдать плазму с антителами, следует позвонить на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00.