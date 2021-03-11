В Москве более 10 тыс заболевших COVID-19 получили плазму крови с антителами

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более 10 тысяч пациентов московских стационаров, у которых был диагностирован коронавирус, получили иммунную плазму крови, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Андрей Буланов напомнил, что метод переливания иммунной плазмы больным коронавирусной инфекцией применяемся с апреля прошлого года.

По его словам, решение о трансфузии конкретному пациенту принимает консилиум после всестороннего анализа информации. Плазму получают больные со средней и тяжелой формой заболевания при отсутствии собственных антител.

В октябре клинический комитет столицы по борьбе с COVID-19 утвердил единый стандарт лечения больных коронавирусом. В него в том числе вошло использование плазмы крови с антителами. Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые весят более 50 килограммов и уже переболели вирусом.

Донорам полагается выплата в размере пяти тысяч рублей, а также компенсация на питание, сумма которой составляет 1 212 рублей. Если сдать плазму безвозмездно, ее количество могут учесть для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".

Чтобы сдать плазму с антителами, следует позвонить на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

Переливание плазмы пациентам с COVID-19 проводится строго по группе крови и после трехкратной биологической пробы. Переливание плазмы IV группы допускается пациенту с любой группой крови.

Заведующая отделением переливания крови городской больницы № 52 Оксана Карпова рассказала, что пациенту назначается переливание плазмы только по клиническим показаниям.

В столице с апреля 2020 года доноры сдали 10 тонн плазмы с антителами к коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что донорами антиковидной плазмы в Москве чаще всего становятся люди 26–40 лет. Отмечалось, что около 68% сдавших плазму с антителами к COVID-19 стали донорами в первый раз в жизни.