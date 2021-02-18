Врач рассказал о переливании антиковидной плазмы

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Переливание плазмы пациентам с COVID-19 проводится строго по группе крови и после трехкратной биологической пробы, рассказала заведующая отделением переливания крови городской больницы № 52 Оксана Карпова.

"После получения плазмы из отделения переливания крови лечащий врач проверяет группу крови и резус-фактор пациента. Он осматривает донорский пакет на предмет соответствия группы крови между пациентом и донором. Затем он проводит трехкратную биологическую пробу, когда пациенту вводится плазма в небольших количествах", – рассказала Агентству "Москва".

Врач пояснила, что переливание плазмы IV группы допускается пациенту с любой группой крови.

По ее словам, пациенту назначается переливание плазмы только по клиническим показаниям.

"Лечащий врач наблюдает за пациентом в течение двух часов после переливания, чтобы убедиться, что пациент перенес трансфузию хорошо и не возникли нежелательные реакции", – сказала она, добавив, что еще спустя сутки пациент сдает контрольные анализы, чтобы подтвердить отсутствие осложнений и нежелательных реакций.

В столице с апреля 2020 года доноры сдали 10 тонн плазмы с антителами к коронавирусной инфекции. Донорами стали 13 тысяч москвичей, которые вылечились от COVID-19.

Метод лечения коронавирусной инфекции с помощью переливания плазмы начали применять в столичных больницах в апреле прошлого года. Ее применяют при лечении средней и тяжелой формы болезни.

Ранее сообщалось, что донорами антиковидной плазмы в Москве чаще всего становятся люди 26–40 лет. Отмечалось, что около 68% сдавших плазму с антителами к COVID-19 стали донорами в первый раз в жизни.