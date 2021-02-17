Более 13 тысяч москвичей стали донорами плазмы с антителами к COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице с апреля 2020 года доноры сдали 10 тонн плазмы с антителами к коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Столица заготавливает плазму для лечения пациентов с COVID-19 уже 10 месяцев. За это время доноры сдали уже 10 тонн. Ими стали 13 тысяч москвичей, которые вылечились от коронавируса", – рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Метод лечения коронавирусной инфекции с помощью переливания плазмы начали применять в столичных больницах в апреле прошлого года. Ее применяют при лечении средней и тяжелой формы болезни.

Антитела, содержащиеся в плазме, помогают нейтрализовать вирус. Решение о проведении такой процедуры принимает лечащий врач в зависимости от состояния пациента.

Стать донорами могут выздоровевшие после COVID-19 в возрасте от 18 до 55 лет. За это им положена компенсация на питание в размере 1 212 рублей и вознаграждение в пять тысяч рублей, установленное мэром. Для участия нужно обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16.

Ранее сообщалось, что донорами антиковидной плазмы в Москве чаще всего становятся люди 26–40 лет. Отмечалось, что около 68% сдавших плазму с антителами к COVID-19 стали донорами в первый раз в жизни.