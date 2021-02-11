Участниками донорского марафона в Москве стали 600 человек

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В январе участниками марафона "Достучаться до сердец. Донорство 2021" стали 600 человек. Они сдали 267 литров крови, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы проводим донорский марафон в столице уже в шестой раз. В прошлом году его было проводить нелегко: весной поток доноров уменьшился – сыграл свою роль режим самоизоляции, запрет на проведение массовых мероприятий, система пропусков. Но мы оперативно перестроились", – рассказала директор национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк.

В прошлом месяце акция проходила в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова, Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете и в других медицинских учреждениях.

Марафон продлится до ноября текущего года. Для принятия в нем участия необходимо ознакомиться с положением и подать заявку на сайте акции.

Ранее сообщалось, что донорами антиковидной плазмы в Москве чаще всего становятся люди 26–40 лет. С апреля прошлого года по январь ими стали уже порядка 10,5 тысячи москвичей. Отмечалось, что около 68% сдавших плазму с антителами к COVID-19 стали донорами в первый раз в жизни.