Донорами плазмы с антителами к коронавирусу в Москве стали уже 10,5 тыс человек

Фото: vk.com/ Сергей Собянин

Порядка 10,5 тысячи москвичей стали донорами плазмы крови с антителами к коронавирусу с апреля 2020 года. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москвичи, которые перенесли COVID-19, откликнулись на нашу просьбу и с апреля начали сдавать плазму крови с антителами. Уже 10,5 тысяч жителей столицы стали донорами и помогли спасти тысячи жизней", – написал градоначальник.

Он поблагодарил доноров за то, что они помогают другим легче и быстрее справляться с болезнью.

Ранее сообщалось, что в столице около 68% сдавших плазму с антителами к COVID-19 стали донорами в первый раз в жизни. Решение о переливании плазмы принимает врач в зависимости от клинической картины.

