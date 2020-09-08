Москве за 10 лет удалось вдвое увеличить эффективность вложений в медицину – Собянин

12:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эффективность вложений в столичную систему здравоохранения за 10 лет удалось увеличить в два раза, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Совершенной системы здравоохранения в мире нет. Но мы в Москве за 10 лет прошли этот путь, увеличив эффективность наших вложений в медицину в два раза. За ту же плату количество больных, пролеченных стало гораздо больше, и это общемировой тренд", – сказал мэр во время конкурса управленцев "Лидеры России – 2020".
Он также отметил, что улучшить доступность медицины и качество лечения удалось благодаря изменению финансирования медучреждений и объединению поликлиник, передает Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что почти 400 операций по пересадке органов и тканей провели врачи Боткинской больницы с лета 2018 года.
Офтальмологи выполнили 202 операции по пересадке роговицы, гематологи – 40 операций по трансплантации костного мозга, а хирурги – 103 операции по пересадке почки и 49 – по пересадке печени.
Московские поликлиники переделывают под новый стандарт
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: