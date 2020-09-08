Москве за 10 лет удалось вдвое увеличить эффективность вложений в медицину – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эффективность вложений в столичную систему здравоохранения за 10 лет удалось увеличить в два раза, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Совершенной системы здравоохранения в мире нет. Но мы в Москве за 10 лет прошли этот путь, увеличив эффективность наших вложений в медицину в два раза. За ту же плату количество больных, пролеченных стало гораздо больше, и это общемировой тренд", – сказал мэр во время конкурса управленцев "Лидеры России – 2020".

Он также отметил, что улучшить доступность медицины и качество лечения удалось благодаря изменению финансирования медучреждений и объединению поликлиник, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что почти 400 операций по пересадке органов и тканей провели врачи Боткинской больницы с лета 2018 года.

Офтальмологи выполнили 202 операции по пересадке роговицы, гематологи – 40 операций по трансплантации костного мозга, а хирурги – 103 операции по пересадке почки и 49 – по пересадке печени.