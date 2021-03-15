Вирусолог допустил новый подъем заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России вполне вероятен, но он должен быть не таким значительным, как осенью прошлого года. Об этом рассказал вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.
"Есть по крайней мере шансы, что будет подъем, но я не жду, что он будет таким, как был прошедшей осенью, помягче", – заявил он в эфире канала "Россия 24".
Аграновский отметил, что меньшая тяжесть возможной новой волны коронавируса в России будет обусловлена возросшим уровнем иммунитета населения.
"Многие люди уже иммунны. <...> Все большее количество людей вакцинируется. Это, конечно, будет сглаживать кривую [заболеваемости]", – пояснил эксперт.
За последние сутки в России подтвердили 9 437 новых случаев коронавируса. В Москве выявили 1 353 случая, в Санкт-Петербурге – 933, в Московской области – 627, в Нижегородской области – 353, в Ростовской области – 248.
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