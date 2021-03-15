В России выявили 9 437 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 9 437 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Согласно результатам анализов, в том числе выявлено 1 077 (11,4%) случаев заболевания без клинических проявлений.

В Москве выявили 1 353 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 933, в Московской области – 627, в Нижегородской области – 353, в Ростовской области – 248.

Таким образом, всего в РФ зарегистрировано 4 400 045 случаев (+0,21%) коронавируса. Наименьшие темпы суточного прироста отмечены в Ненецком и Чукотском автономных округах – там новых случаев за сутки не выявлено.

За последние сутки в России подтверждено 404 смерти из-за COVID-19. За весь период по стране умерли 92 494 человека.

Кроме того, за прошедшие сутки выписали 8 447 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 4 003 576 пациентов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее отметила роль цифровых технологий в борьбе с коронавирусом в столице РФ. Приложение "Ньюс2", по ее словам, выступает электронным ассистентом врача и позволяет оперативно корректировать лечение для пациентов с COVID-19.

