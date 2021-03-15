Ракова рассказала о помощи цифрового алгоритма в лечении COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Для лечения коронавируса в столичных медицинских учреждениях стали применять приложение "Ньюс2", которое является новым решение цифровой платформы здравоохранения, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам заммэра, цифровой ассистент помогает врачу оценить состояние пациентов с COVID-19 и скорректировать тактику лечения.
"В основе этого решения – метод оценки риска ухудшения состояния пациента по международной шкале NEWS2. Для работы с системой используются планшеты со специализированным программным обеспечением", – рассказала Ракова.
С их помощью медики считывают идентификационный QR-код пациента и заносят в систему показатели состояния больного. Система рассчитывает результат и относит пациента к определенной группе риска.
"При этом инструмент помогает врачу оценить не только тяжесть состояния заболевшего, но и возможные риски его клинического ухудшения", – приводит слова Раковой портал мэра и правительства Москвы.
Шкала NEWS2 используется для оценки тяжести состояния пациентов. Анализ результатов производится программой по сумме набранных баллов, на основе которых определяется группа риска.
Вице-мэр добавила, что благодаря работе цифровой платформы здравоохранения получается внедрять в ежедневную практику врачей передовые технологии и сервисы, которые повышают качество медпомощи.
Приложение "Ньюс2" интегрировано в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Оценка риска состояния пациента попадает в его электронную медицинскую карту.
Ранее Ракова рассказала, что за пять месяцев работы цифровой системы поддержки принятия врачебных решений в поликлиниках Москвы поставили более миллиона предварительных диагнозов.
Собянин рассказал о новых технологиях столицы, которые помогли успешной борьбе с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: