Ракова рассказала о помощи цифрового алгоритма в лечении COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Для лечения коронавируса в столичных медицинских учреждениях стали применять приложение "Ньюс2", которое является новым решение цифровой платформы здравоохранения, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, цифровой ассистент помогает врачу оценить состояние пациентов с COVID-19 и скорректировать тактику лечения.

"В основе этого решения – метод оценки риска ухудшения состояния пациента по международной шкале NEWS2. Для работы с системой используются планшеты со специализированным программным обеспечением", – рассказала Ракова.

С их помощью медики считывают идентификационный QR-код пациента и заносят в систему показатели состояния больного. Система рассчитывает результат и относит пациента к определенной группе риска.

"При этом инструмент помогает врачу оценить не только тяжесть состояния заболевшего, но и возможные риски его клинического ухудшения", – приводит слова Раковой портал мэра и правительства Москвы.

Шкала NEWS2 используется для оценки тяжести состояния пациентов. Анализ результатов производится программой по сумме набранных баллов, на основе которых определяется группа риска.

Вице-мэр добавила, что благодаря работе цифровой платформы здравоохранения получается внедрять в ежедневную практику врачей передовые технологии и сервисы, которые повышают качество медпомощи.

Приложение "Ньюс2" интегрировано в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Оценка риска состояния пациента попадает в его электронную медицинскую карту.

Ранее Ракова рассказала, что за пять месяцев работы цифровой системы поддержки принятия врачебных решений в поликлиниках Москвы поставили более миллиона предварительных диагнозов.