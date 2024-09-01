РИА Новости: уровень сложности пожара на МНПЗ в Капотне понижен до второго

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Уровень сложности пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после атаки беспилотника понизили с 5 номера до 2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Сложность пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе после атаки ударного дрона снижена", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в районе МНПЗ. Он уточнял, что повреждений и пострадавших нет. Угрозу работе заводу не выявили.

Позже, по словам мэра, еще один уничтоженный БПЛА в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение завода. В данный момент спасатели занимаются тушением локального возгорания.

