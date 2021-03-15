Ученые предположили, что COVID-19 способен запускать процессы старения

Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Течение коронавируса отличается у молодых и возрастных пациентов, при этом болезнь может запускать процессы старения. Такой тезис прозвучал на VI международной онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".

"У возрастных пациентов COVID-19 протекает тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения", – сказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Она отметила, что у пожилых инфекция протекает тяжелее. Помимо основных симптомов коронавирусной инфекции – лихорадки, кашля и одышки – у некоторых наблюдается делирий, или помутнение сознания. Это необходимо учитывать как при госпитализации и осмотре пациентов, так и при дальнейшей реабилитации.

Ранее в российском Минздраве отметили важность соблюдения мер по профилактике COVID-19. Пока пандемию победить не удалось, необходимо соблюдать все правила санитарно-эпидемиологической безопасности.