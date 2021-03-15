Назван самый пожилой вакцинировавшийся от COVID-19 житель Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников объявил, что самому пожилому привитому от COVID-19 жителю Москвы 104 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Всего в Москве прививку от коронавируса получили более 700 тысяч человек, из них 50% старше 60 лет", – подчеркнул специалист.

Тяжельников напомнил, что вакцинация от COVID-19 доступна горожанам старше 60 лет при отсутствии обострений по хроническим заболеваниям и при условии, что пациент не участвовал в клиническом исследовании вакцины.

Также горожанам следует учитывать, что вакцину могут ввести при отсутствии ОРВИ за двухнедельный период до процедуры. Противопоказанием также станет иная прививка за последние 30 дней.

По словам Тяжельникова, вакцинация является практически единственным способом защитить пожилых граждан и хронических больных, которые входят в группу риска по коронавирусу.

В Москве за последние сутки выявили 1 353 новых случая коронавируса, госпитализировали 626 пациентов. Всего в РФ подтвердили 9 437 новых эпизодов заражения COVID-19.

