Еще 1 036 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве более 921 тысячи человек вылечились от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Количество вылечившихся увеличилось на 1 036 человек. Всего выздоровели уже 921 424 человека. За сутки выявили 1 353 новых случая заражения, госпитализировали 626 человек.

За сутки в Москве скончался 51 пациент с подтвержденной пневмонией и с положительным результатом тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтвердили 9 437 новых случаев коронавируса. Согласно результатам анализов, в том числе выявлено 1 077 (11,4%) случаев заболевания без его клинических проявлений.

