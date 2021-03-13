В Норвегии трое врачей госпитализированы с тромбами после вакцинации AstraZeneca

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Трое медиков в Норвегии были доставлены в больницу с тромбами после вакцинации против COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщает издание Aftenposten.

"Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca", – говорится в сообщении Норвежского института здравоохранения. Уточняется, что попавшие в медучреждение сейчас лечатся в стационаре. Сейчас идет расследование всех подозрительных случаев, при этом нет указаний на то, что вакцинация привела к данным осложнениям.

Известно, что Дания, Норвегия и несколько других стран решили приостановить применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в связи с появлением сведений об образовании тромбов у привившихся.