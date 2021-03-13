Больше десятка стран приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о том, что у привитых людей начинается тромбоз. Пока вакцину не используют в Австрии, Норвегии, Исландии, Дании, некоторых регионах Испании, в Италии и других странах.

Тем временем, производители препарата заявили, что на сегодняшний день нет доказательств того, что риск возникновения осложнений связан с применением вакцины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

А во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что польза англо-шведского препарата перевешивает сведения о его вреде. Об этом заявила представитель организации Маргарет Харрис.