Граффити с Бродским появилось напротив его дома в Петербурге

Фото: instagram.com/brodsky.online

В Санкт-Петербурге 25 мая, в день 80-летия Иосифа Бродского, нарисовали граффити портрет поэта, сообщает "Газета.ру".

Работа расположена напротив Дома Мурузи, находящегося на улице Пестеля, где Бродский жил с 1955 года. Автором рисунка стал художник Олег Лукьянов.

"Мы заметили с балкона "Полутора комнат", что, кажется, у нас появилось отличное место для селфи как раз напротив музея", – рассказали работники музея Иосифа Бродского в соцсетях.

В 1972 году лишенный советского гражданства Бродский покинул этот дом и эмигрировал через Австрию в США.

Ранее художник Покрас Лампас инсталлировал в Санкт-Петербурге свои работы. И практически через час пять из шести работ исчезли. По словам Покраса, последнюю не забрали из-за того, что она высоко висела.