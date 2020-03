Болельщики "Спартака" поддержали заболевших коронавирусом

Болельщики столичного футбольного клуба "Спартак" поддержали зараженных коронавирусом в Москве. Об этом сообщает "Газета.ру".

Фанаты нарисовали под окнами медцентра в Коммунарке граффити со словами "Борись и побеждай".

Spartak #Moscow fans have painted graffiti outside the hospital in the city's Kommunarka suburb where a large number of #COVID19 patients are being treated.

"Fight it and beat it!" the text says. pic.twitter.com/5sIPHrIKq8