Болельщики "Спартака" поддержали заболевших коронавирусом

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Болельщики столичного футбольного клуба "Спартак" поддержали зараженных коронавирусом в Москве. Об этом сообщает "Газета.ру".
Фанаты нарисовали под окнами медцентра в Коммунарке граффити со словами "Борись и побеждай".
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.
В России число инфицированных составляет 840 человек. В ряде регионов, в том числе и в Москве, временно закрылись образовательные учреждения. С 28 марта студентов отправят на каникулы. В столице также запрещены массовые мероприятия.