Правительство планирует разработать меры поддержки сферы общепита и услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Российское правительство поручило Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу разработать меры поддержки сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости. Об говорится на сайте кабмина.

Также правительство поручило федеральным органам власти перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу с 27 марта.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.

В России ввели ряд ограничительных мер. Владимир Путин объявил дни с 30 марта по 3 апреля выходными, чтобы большинство россиян могли оставаться дома и меньше контактировать с другими людьми.

В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

Мэр Москвы ранее пояснил, что центральные парки столицы могут временно закрыть из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, они привлекают много людей, поэтому необходимо обсудить график работы таких мест. В нерабочую неделю в условиях распространения коронавируса все рестораны и кафе тоже должны быть закрыты, добавил он.