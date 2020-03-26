Кабмин поручил федеральным органам власти перевести сотрудников на "удаленку"

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Правительство России поручило федеральным органам власти перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу с 27 марта. Об этом говорится на сайте кабмина.



Отмечается, что эта мера вводится для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, руководителям нужно представить списки сотрудников, которые будут работать на удаленке, с приоритетом для беременных женщин, матерей с детьми до 14 лет и сотрудников старше 60 лет.

В ФАС ранее сообщили, что не было выявлено подорожания услуг связи после перехода населения на удаленную работу из-за распространения коронавируса. Однако, по информации за вторую декаду марта, нагрузка на сети выросла в среднем на 20%. Это обусловлено преимущественно увеличением просмотра видеосервисов. На предстоящую декаду ожидается рост нагрузки еще на 20–40%, роста цен при таком прогнозе быть не должно.

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты.

В Москве действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

Всем пожилым москвичам полагается единовременная финансовая помощь. Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям получат четыре тысячи рублей.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.