ФАС не выявила роста цен на связь после перехода россиян на "удаленку"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила подорожания услуг связи после перехода населения на удаленную работу из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Однако, по информации за вторую декаду марта, нагрузка на сети выросла в среднем на 20%. Это обусловлено преимущественно увеличением просмотра видеосервисов. На предстоящую декаду ожидается рост нагрузки еще на 20–40%, роста цен при таком прогнозе быть не должно.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ранее предупредил о нагрузке на сервера провайдеров в связи с переходом компаний на удаленный формат работы. Из-за этого он не исключил сбоев в работе интернета.
Новый режим работы создает угрозы для данных. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов назвал обоснованными опасения об утечках из-за перехода на удаленку. Чтобы избежать их, он порекомендовал использовать только лицензированные разрешения для защиты информации, а руководителям – провести с сотрудниками инструктаж и рассказать про угрозу информационной безопасности.
18 марта Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Он подчеркнул, что подменять дистанционное выполнение обязанностей вынужденными отпусками не нужно.
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
Справятся ли интернет-провайдеры с наплывом сидящих на карантине пользователей
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