Эксперты заявили, что после наплыва работников на "удаленке" в интернете могут быть сбои

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил, что в связи с переходом компаний на удаленный формат работы возникла нагрузка на сервера провайдеров. По словам эксперта, могут происходить сбои в работе интернета, сообщает ИА "НСН".

"С точки зрения загруженности, действительно, есть локальный рост трафика в Москве, Петербурге, в меньшей степени – в других крупных городах. Москва сейчас – лидер по объемам трафика, который из бизнес-центров переместился в спальные районы", – сказал Муртазин.

Он обратил внимание, что локальные трудности могут быть без привязки к району. В результате в одном доме могут наблюдаться проблемы у удаленных сотрудников с сетью, а в другом нет.

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