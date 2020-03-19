В Федерации профсоюзов рассказали об оплате труда во время карантина в России

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Федерация независимых профсоюзов России объяснила систему оплаты труда при карантине в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
В организации подчеркнули, что при введении карантина работодателем действует режим простоя. В связи с этим труд оплачивается согласно написанному в Трудовом кодексе.
"Время простоя работника по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя", – отметили в Федерации.
Специалисты добавили, что при этом должностные обязанности работника не меняются. Перемены в работе могут касаться условий выполнения обязанностей, будь то место или порядок их осуществления.
Кроме того, сотрудник может написать заявление о переводе на дистанционный режим работы, поскольку распространение коронавируса признано обстоятельством непреодолимой силы. Это значит, что оно касается прав россиян.
Ранее в России предложили ввести новый рабочий режим – неполную дистанционную занятость. В настоящий момент законодательство позволяет выбирать либо полностью офисную, либо полностью дистанционную работу.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей по возможности позволить сотрудникам дистанционно исполнять свои обязанности. Он отметил, что необходимо перевести на удаленную работу от 15 до 30% офисных служащих.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, недавно подчеркнул, что работодатели являются ответственными за соблюдение прав сотрудников. Он сообщил, что в случае их нарушения санкции будут наложены незамедлительно.
В Международной организации труда считают, что вследствие негативного влияния распространения коронавирусной инфекции до 25 миллионов человек могут потерять работу.
Коронавирус продолжает стремительно расползаться по миру. В настоящий момент известно о более 200 тысячах случаев заражения, более 8 тысяч из которых стали смертельными. Пандемия затронула уже 165 стран.
В России сейчас зафиксировано 147 эпизодов инфицирования COVID-19. Ранее в инфекционной больнице № 2 скончалась 79-летняя женщина, имевшая положительный результат анализа на коронавирус.
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