Путин предупредил работодателей о неизбежности санкций при нарушении прав сотрудников

13:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин заявил об ответственности работодателей за соблюдение прав сотрудников. В противном случае президент пригрозил санкциями, сообщает ТАСС.
"Каждый собственник, руководитель предприятия или организации должен понимать, что преступать закон, решать свои собственные проблемы, своей конторы за счет людей нельзя, что санкции за подобные действия последуют неотвратимо", – заявил российский лидер на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал работодателям запретить прием пищи на рабочих местах в рамках профилактики в связи с угрозой коронавируса. Специалисты советуют употреблять пищу только в специально отведенной для этого комнате. При ее отсутствии работодателям следует предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук, обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.
Работодателям также рекомендуется обеспечить при входе работников в организацию возможность обработки рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за выполнением гигиенической процедуры.
Также в ведомстве рекомендовали обеспечить контроль температуры тела работников в течение всего дня, а в случае ее выявления или других признаков заболевания немедленно отстранять от работы. Все работники также должны быть проинформированы о соблюдении правил личной и общественной гигиены.
Рабочие помещения рекомендовано проветривать каждые два часа, а также применять по возможности бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха.
Рекомендуется ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия.
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