Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 16:23

Шоу-бизнес

Дочь Пелагеи впервые за 3 года встретилась с отцом

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Дочь певицы Пелагеи Таисия впервые за 3 с лишним года увиделась со своим отцом – хоккеистом Иваном Телегиным. Об этом артистка рассказала в интервью Fametime TV.

Встреча состоялась в конце августа, перед 1 сентября. На ней, по словам исполнительницы, бывший супруг объяснил дочери, почему запретил ей выезжать за границу.

"Это большое событие для Таси. В целом дочь знает, что у нас происходят судебные тяжбы. Она знает, что папа поставил ей запрет на выезд из России. Это была такая манипуляция, чтобы я перестала судиться. Он так это дочери на встрече объяснил. Ее этот ответ удовлетворил", – заявила Пелагея.

Певица не снимает с себя ответственности. Она сказала, что второго родителя для дочери выбрала именно она, а сделать так, чтобы девочка жила в полной семье, не смогла. Но "отец останется отцом", и в их отношения Пелагея не вмешивается.

О том, как Телегин поступил с дочерью, Пелагея рассказывала в 2024 году в соцсетях, заявив, что это "подло" – девочка мечтала поехать в Турцию, но в Шереметьево оказалось, что спортсмен подписал запрет на выезд ребенка из страны. Таисия расплакалась, а Пелагея пыталась успокоить ее, обещая другое путешествие.

Через несколько дней родственники Телегина пожаловались на артистку в соцсетях. Тогда из ее блога исчез ролик с плачущей дочерью. Однако Пелагея рассказала об этом публично и заново опубликовала видео у себя на странице.

Певица сообщила о расставании со спортсменом в июне 2019 года. Она подчеркнула, что не жалеет о трех годах семейной жизни. Кроме того, она выразила надежду, что ради дочери они смогут сохранить дружеские отношения. Как сообщают СМИ, причиной развода якобы стала измена мужчины.

Через некоторое время между хоккеистом и певицей начались разбирательства. Они хотели поделить имущество и установить алименты на общую дочь. В частности, Пелагее уже удалось взыскать с Телегина 254 тысячи рублей долга за содержание купленного в браке дома.

Читайте также


шоу-бизнес

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика