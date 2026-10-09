Дочь Пелагеи впервые за 3 года встретилась с отцом

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Дочь певицы Пелагеи Таисия впервые за 3 с лишним года увиделась со своим отцом – хоккеистом Иваном Телегиным. Об этом артистка рассказала в интервью Fametime TV.

Встреча состоялась в конце августа, перед 1 сентября. На ней, по словам исполнительницы, бывший супруг объяснил дочери, почему запретил ей выезжать за границу.

"Это большое событие для Таси. В целом дочь знает, что у нас происходят судебные тяжбы. Она знает, что папа поставил ей запрет на выезд из России. Это была такая манипуляция, чтобы я перестала судиться. Он так это дочери на встрече объяснил. Ее этот ответ удовлетворил", – заявила Пелагея.

Певица не снимает с себя ответственности. Она сказала, что второго родителя для дочери выбрала именно она, а сделать так, чтобы девочка жила в полной семье, не смогла. Но "отец останется отцом", и в их отношения Пелагея не вмешивается.

О том, как Телегин поступил с дочерью, Пелагея рассказывала в 2024 году в соцсетях, заявив, что это "подло" – девочка мечтала поехать в Турцию, но в Шереметьево оказалось, что спортсмен подписал запрет на выезд ребенка из страны. Таисия расплакалась, а Пелагея пыталась успокоить ее, обещая другое путешествие.

Через несколько дней родственники Телегина пожаловались на артистку в соцсетях. Тогда из ее блога исчез ролик с плачущей дочерью. Однако Пелагея рассказала об этом публично и заново опубликовала видео у себя на странице.

Певица сообщила о расставании со спортсменом в июне 2019 года. Она подчеркнула, что не жалеет о трех годах семейной жизни. Кроме того, она выразила надежду, что ради дочери они смогут сохранить дружеские отношения. Как сообщают СМИ, причиной развода якобы стала измена мужчины.

Через некоторое время между хоккеистом и певицей начались разбирательства. Они хотели поделить имущество и установить алименты на общую дочь. В частности, Пелагее уже удалось взыскать с Телегина 254 тысячи рублей долга за содержание купленного в браке дома.

