Axios: Уиткофф и Кушнер обсудили с Трампом идеи к встрече с представителями Украины

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер ознакомили политика со своими предложениями перед встречей с представителями Украины. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

По его словам, Уиткофф и Кушнер провели встречу с Трампом, чтобы изложить американские предложения и узнать его позицию накануне двухдневных переговоров в Майами. В обсуждении принимали участие министр финансов США Скотт Бессент и заместитель советника по национальной безопасности Майкл Нидхэм.

Ранее сообщалось, что встреча Уиткоффа и Кушнера с представителями Украины состоится 9 октября в Майами. Ожидается, что стороны обсудят новое комплексное предложение, которое охватывает все аспекты конфликта и направлено на завершение боевых действий.

К консультациям также присоединятся советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, представители Европейского союза и НАТО.

При этом журналисты допускают, что спецпосланник президента США и зять американского лидера могут отправиться в Москву позднее в октябре для переговоров с Владимиром Путиным.

