В России предложили узаконить временную удаленную работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый рабочий режим – неполная дистанционная занятость – может появиться в России, сообщает газета "Известия".

Представители ОНФ рассказали, что речь идет о совмещении работы в офисе и дистанционно. Пока законодательство позволяет выбрать лишь один формат. Идею в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

Поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать удаленный труд, на который работодатели сейчас переводят многих сотрудников из-за угрозы распространения коронавируса, говорят эксперты. В Минтруде уже проходили консультации насчет режима неполной дистанционной занятости.

Инициатива заслуживает одобрения, считает вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Сейчас работодатели, отправляя офисных сотрудников работать удаленно из-за угрозы коронавируса, ограничиваются устной договоренностью, рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, в этой ситуации работнику может быть засчитан прогул.

Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Он подчеркнул, что подменять дистанционное выполнение обязанностей вынужденными отпусками не нужно.

Горожане, которые находятся на 14-дневном карантине в связи с коронавирусом, смогут оформить больничный лист дистанционно. Оплачиваться он будет частями. Первая выплата должна произойти после семи календарных дней нахождения на больничном, вторая – после закрытия больничного листа.

Количество случаев заражения COVID-19 в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч. В России 147 пациентов.