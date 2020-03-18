Фитнес-тренер рассказала, как не набрать лишний вес на карантине

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Фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова в беседе с Москвой 24 рассказала о необходимости правильного питания и занятий спортом в домашних условиях. По мнению эксперта, небольшие, но регулярные физические упражнения, раздельное питание помогут не набрать вес, будучи на карантине.
Как рассказала Сенькова, в условиях домашней изоляции у людей снижается двигательная активность. У некоторых – в половину, а у кого-то – на все 70%. Чтобы не поправиться в таких условиях, необходимо менять качество и количество еды, нельзя забывать про физические нагрузки. Она отметила, что есть множество упражнений, которые не требуют большой площади.
Также диетолог рассказала о необходимости делать небольшие упражнения на протяжении всего дня. По словам Сеньковой, раз в два часа можно прерываться на так называемые пятиминутки. Она отметила, что в Сети есть множество комплексов упражнений. Каждый может подобрать что-то под себя в зависимости от желания.
Важным в условиях изоляции дома является правильное, сбалансированное питание, считает фитнес-тренер. Она советует отказаться от быстрых и пустых углеводов. Диетолог пояснила, что к быстрым углеводам относятся сахара, мед, злаковые, макароны, сухофрукты, к пустым – макароны, изделия из муки высшего сорта, сгущенка, белый пустой рис и белый хлеб.
"То, на что людей сейчас будет максимально тянуть, то, к сожалению, надо по максимуму убрать", – отметила Надежда Сенькова.
Диетолог рассказала также про распорядок приемов пищи и про то, каким продуктам лучше отдать предпочтение. До завтрака после зарядки необходимо выпить стакан воды, можно с лимоном. Лучшим завтраком в данном случае будет овсяная каша медленной варки либо яйца и сыр. Сенькова отметила важность перекусов, здесь можно добавить несладкие фрукты и кисломолочные продукты. На ужин диетолог советует выбрать что-то легкое: салат, рыбу или морепродукты.
Надежда Сенькова считает крайне важным увеличивать количество приемов пищи. Если вы до этого питались три раза в день, то во время домашней изоляции это количество увеличивается до пяти. Также во время основных приемов пищи блюда необходимо разделить, так иммунная система будет лучше работать. "Известный вариант – первое, второе и компот – будет абсолютно неадекватен", – резюмировала фитнес-тренер.
Ранее врачи рассказали москвичам о питании во время карантина. Специалисты рекомендуют сократить потребление сладостей, кондитерских изделий, выпечки, продуктов из рафинированной муки и избегать употребления сладких напитков. То же касается колбас, копченостей и сыров жирных сортов из-за их калорийности и высокого содержания соли.
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