Фитнес-тренер рассказала, как не набрать лишний вес на карантине

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Фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова в беседе с Москвой 24 рассказала о необходимости правильного питания и занятий спортом в домашних условиях. По мнению эксперта, небольшие, но регулярные физические упражнения, раздельное питание помогут не набрать вес, будучи на карантине.

Как рассказала Сенькова, в условиях домашней изоляции у людей снижается двигательная активность. У некоторых – в половину, а у кого-то – на все 70%. Чтобы не поправиться в таких условиях, необходимо менять качество и количество еды, нельзя забывать про физические нагрузки. Она отметила, что есть множество упражнений, которые не требуют большой площади.





Надежда Сенькова фитнес-тренер, диетолог Есть множество упражнений, для которых не нужна большая площадь. Это базовые упражнения, которые могут все выполнять. Сначала это обязательная суставная разминка, дальше можно делать приседания, выпады, отжимания, шагание на месте.

Также диетолог рассказала о необходимости делать небольшие упражнения на протяжении всего дня. По словам Сеньковой, раз в два часа можно прерываться на так называемые пятиминутки. Она отметила, что в Сети есть множество комплексов упражнений. Каждый может подобрать что-то под себя в зависимости от желания.

Важным в условиях изоляции дома является правильное, сбалансированное питание, считает фитнес-тренер. Она советует отказаться от быстрых и пустых углеводов. Диетолог пояснила, что к быстрым углеводам относятся сахара, мед, злаковые, макароны, сухофрукты, к пустым – макароны, изделия из муки высшего сорта, сгущенка, белый пустой рис и белый хлеб.

"То, на что людей сейчас будет максимально тянуть, то, к сожалению, надо по максимуму убрать", – отметила Надежда Сенькова.

Диетолог рассказала также про распорядок приемов пищи и про то, каким продуктам лучше отдать предпочтение. До завтрака после зарядки необходимо выпить стакан воды, можно с лимоном. Лучшим завтраком в данном случае будет овсяная каша медленной варки либо яйца и сыр. Сенькова отметила важность перекусов, здесь можно добавить несладкие фрукты и кисломолочные продукты. На ужин диетолог советует выбрать что-то легкое: салат, рыбу или морепродукты.

Надежда Сенькова считает крайне важным увеличивать количество приемов пищи. Если вы до этого питались три раза в день, то во время домашней изоляции это количество увеличивается до пяти. Также во время основных приемов пищи блюда необходимо разделить, так иммунная система будет лучше работать. "Известный вариант – первое, второе и компот – будет абсолютно неадекватен", – резюмировала фитнес-тренер.

Ранее врачи рассказали москвичам о питании во время карантина. Специалисты рекомендуют сократить потребление сладостей, кондитерских изделий, выпечки, продуктов из рафинированной муки и избегать употребления сладких напитков. То же касается колбас, копченостей и сыров жирных сортов из-за их калорийности и высокого содержания соли.



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