Сервисы доставки еды начнут оставлять заказы у двери из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Zhou Mu/Xinhua via ZUMA Wire
Сервисы доставки еды реализуют меры для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компании.
"В дополнение к тем мерам, которые мы разработали, чтобы обезопасить курьеров и клиентов от вирусных инфекций, мы решили рассказать пользователям о возможности доставки заказа до двери квартиры", – сообщили в компании "Яндекс.Еда".
В организациях "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" заявили, что у них все заказы заранее оплачиваются картой, поэтому курьерам и пользователям нет необходимости встречаться. Сотрудники отметили, что по просьбе пользователя курьер может оставить заказ около двери и подтвердить доставку по телефону.
Такая же возможность существует и в Delivery Club. Там рассказали, что просьбу оставить еду у двери курьеры выполняли и ранее, отметив, что зачастую клиенты не успевали приехать домой к назначенному времени или не хотели будить ребенка, поэтому курьеры оставляли заказ около входной двери.
А экспресс-сервис "Самокат" в Санкт-Петербурге на прошлой неделе организовал бесконтактную доставку фруктов для студентов-медиков, оказавшихся в изоляции из-за коронавируса. Основатель компании Вячеслав Бочаров пояснил, что доставка осуществлялась через администрацию вуза и эпидемиологами.
"Сервис по рекомендациям надзорных органов усилил контроль качества продукции, а также провел инструктаж для сотрудников складов и бэкофиса. И главное, мы стараемся предупреждать ситуации, в которых возникает риск для здоровья наших курьеров или покупателей", – сказал основатель сервиса.
Сервисы доставки еды реализуют и другие меры. В частности, компании и курьеры ознакомлены с базовыми требованиями, соблюдение которых необходимо для предотвращения распространения инфекции. В ближайшее время для курьеров будет организован пункт выдачи медицинских масок и антисептических средств для рук.
Что делать вернувшимся из стран с коронавирусом россиянам
Ранее Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.
5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.
С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.
В среду, 11 марта, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек. Число заболевших коронавирусом в России составляет 28 человек.
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