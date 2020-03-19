Юрист рассказал, как не остаться без зарплаты на карантине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в беседе в Москвой 24 заявила, что карантин не должен влиять на размер оплаты труда, если сотрудник продолжает выполнять свои рабочие обязанности удаленно.

Эксперт пояснила, что работа на дому ничем не отличается от работы в офисе. Яковлева отметила, что при условии выполнения ранее оговоренного объема работ, трудящемуся обязаны выплатить заработную плату в полном объеме.

"Если он весь объем работы выполняет как в офисе, так и из дома, то размер оплаты не должен уменьшаться. В противном случае работник может требовать полноценную оплату труда в судебном порядке", – считает специалист.

На данный момент Валентина Яковлева советует людям, которым работодатели предлагают перейти на дистанционную работу из дома, в электронной форме оформить соответствующий договор, в котором будут прописаны все права и обязанности обеих сторон.

По мнению юриста, работодатель сейчас находится в такой ситуации, когда ему необходимо обеспечить условия для нераспространения вируса COVID-19 – направить своих подчиненных на дистанционную работу из дома, но у него нет такой возможности. Яковлева пояснила, что на данный момент юридически такое возможно лишь по обоюдному соглашению сторон либо по уведомлению работника за два календарных месяца, что в сегодняшних условиях может привести к определенным последствиям.

Комментируя идею закрепить в Трудовом кодексе понятие "временная удаленная работа", Яковлева выразила уверенность, что подобное нововведение будет полезно не только на фоне эпидемии коронавируса, но и в дальнейшем поможет работодателю решить возникшие у него проблемы с переводом подчиненных на дистанционную работу, например переезд офиса или его ремонт.

"Такая возможность в Трудовом кодексе была бы очень полезна, не только для такой ситуации, которая сложилась сегодня, но и для других моментов, когда в жизни предпринимателя происходят ситуации, когда ему необходимо перевести работников на удаленную работу", – считает юрист.

Ранее ОНФ выступило с предложением ввести в Трудовой кодекс новый рабочий режим – неполную дистанционную занятость. Речь идет о совмещении работы в офисе и дистанционно. Поправки позволят легализовать удаленный труд, на который работодатели сейчас переводят многих сотрудников из-за угрозы распространения коронавируса. Идею в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

