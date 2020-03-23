Аналитик объяснил рост утечек данных из-за удаленки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов назвал обоснованными опасения об утечках данных из-за перехода на удаленный режим работы в связи с коронавиурсом, сообщает ИА "НСН".

По его словам, существует два источника угроз информационной безопасности. Это хакеры, которых можно отнести к внешним факторам. Они проникают в компьютеры сотрудников компании, пытаются использовать программы-шпионы. Однако утечки в таком случае можно избежать при использовании современных средств защиты информации.

Внутренняя угроза – сами сотрудники, объяснил эксперт. Поскольку у них есть доступ к сведениям, при желании их похитить работники смогут это сделать.

"В случае удаленной работы риск растет, так как нет никакого физического контроля от коллег, камер видеонаблюдения. Поэтому это действительно большая проблема. И сейчас я прогнозирую, что случаи утечки информации действительно возрастут", – утверждает специалист.

По его мнению, это коснется любого сегмента, где работают с данными, в том числе госструктур и розничных магазинов.

"Во избежание таких случаев советую использовать только лицензированные разрешения для защиты информации. А руководителям принять организационные меры – провести с сотрудниками инструктаж, рассказать про угрозу информационной безопасности, чем это чревато конкретно для них и компании", – подчеркнул Ульянов.

Он также считает, что для минимизации рисков помогут VPN-каналы. Помимо того, перед уходом на удаленку рекомендуется обновить ПО, установить антивирусы и проверить права доступа сотрудников.

18 марта Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Он подчеркнул, что подменять дистанционное выполнение обязанностей вынужденными отпусками не нужно.

Горожане, которые находятся на 14-дневном карантине в связи с коронавирусом, смогут оформить больничный лист дистанционно. Оплачиваться он будет частями.

Кроме того, москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. Работающих граждан глава города призвал оставаться дома. Их должны либо перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск, либо отправить на больничный.

Представители ОНФ предложили ввести новый рабочий режим – так называемую неполную дистанционную занятость. Речь идет о совмещении работы в офисе и дистанционно, в то время как сейчас законодательство позволяет выбрать лишь один формат.

Федерация независимых профсоюзов России объяснила систему оплаты труда при карантине в связи с угрозой распространения коронавируса. В организации уточнили, что при введении карантина работодателем действует режим простоя, труд оплачивается согласно написанному в Трудовом кодексе.

При этом должностные обязанности работника не меняются. Перемены в работе могут касаться условий выполнения обязанностей, будь то место или порядок их осуществления.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением. В мире инфицировано более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончалось.