Французское издание Charlie Hebdo выпустило карикатуру с Елизаветой II и Меган Маркл

Скандальное французское издание Charlie Hebdo, известное всему миру по карикатурам на пророка Мухаммеда, на этот раз взялось за скандал в британской королевской семье. На новой обложке журнала изображены королева Елизавета II, которая душит коленом лежащую на земле Меган Маркл.

Изображение выбрано неслучайно – на этой карикатуре жена принца Гарри, по сути, сравнивается с жертвой полицейского произвола Джорджем Флойдом. Его смерть вызвала в США массовую волну борьбы с расизмом.

В скандальном интервью Меган Маркл тоже обвинила членов королевской семьи в расовой нетерпимости, хотя и не назвала конкретных имен. Букингемский дворец пока держит оборону, но скандал, похоже, только набирает обороты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.