В Анапе полностью выгорел мансардный этаж в жилом доме

В Анапе в жилом доме полностью выгорел 8 этаж. Все 24 квартиры находились под самой крышей. В настоящее время пожар уже потушен, его площадь составила 3 тысячи квадратов.

На месте работали 130 спасателей и 34 пожарных машины. Около 300 человек эвакуировали.

По предварительной информации, никто не пострадал. Жителей собираются разместить в гостинице.

Есть версия, что на мансардном этаже, где произошел пожар, могла находится незаконная баня. Прокуратура Краснодарского края уже проводит проверку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.