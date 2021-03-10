Два автомобиля столкнулись на Рязанском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта ограничено на Рязанском проспекте после аварии с двумя автомобилями. Об этом сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.

"На Рязанском проспекте, дом 67/2 строение 1 произошло столкновение двух автомобилей. Без пострадавших", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение транспорта по улице Паперника в сторону Вешняковского путепровода ограничено до одного ряда. Также ограничена первая полоса для движения на Рязанском проспекте в сторону центра.

Ранее на Трубной площади столкнулись три автомобиля, в том числе одно такси. Пострадавших не было, движение удалось оперативно восстановить.