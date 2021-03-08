Три автомобиля столкнулись на Трубной площади

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение наземного транспорта в районе Трубной площади было ограничено в сторону Петровского бульвара. Об этом заявили представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.

"На Трубной площади столкнулись три автомобиля, в том числе одно такси. В сторону Петровского бульвара движение ограничено до одного ряда", – говорится в сообщении Дептранса столицы.

Как уточнили в ведомстве, движение осложнено на 0,6 километра.

Ранее движение было затруднено на МКАД из-за возгорания автомобиля. Инцидент произошел в правом ряду по основному ходу.