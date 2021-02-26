Фото: телеграм канал Дептранс. Оперативно

В столице на 2-й улице Машиностроения у дома 32, корпуса 7 произошло возгорание грузовика. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта в Telegram-канале.

"Движение по 2-й улице Машиностроения в сторону Шарикоподшипниковской улицы перекрыто", – говорится в сообщении. В настоящее время движение его восстановили.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Грузовик загорелся на 2-й улице Машиностроения

Ранее авария с участием двух автомобилей такси произошла в Сумском проезде в районе дома 6, корпуса 1. Столкновение произошло на единственной полосе движения в сторону Варшавского шоссе и частично на полосе встречного направления.