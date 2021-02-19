ДТП с участием двух автомобилей такси произошло в Сумском проезде

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием двух автомобилей такси произошла в Сумском проезде в районе дома 6, корпуса 1. Об этом сообщает департамент транспорта.

Столкновение произошло в единственной полосе движения в сторону Варшавского шоссе и частично в полосе встречного направления. Есть пострадавшие.

В Дептрансе также предупредили, что движение в сторону Варшавского шоссе затруднено.

Ранее на Минской улице в Москве столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Движение транспорта в сторону проспекта Генерала Дорохова было полностью перекрыто.