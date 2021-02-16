В Москве на улице Косыгина снегоуборочная техника съехала с дороги. На кадрах, которые прислали телезрители, видно, что грузовик буквально нырнул в кювет.

Все произошло на пешеходном переходе. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.