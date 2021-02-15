Движение затруднено в Лубянском проезде из-за обрушения строительных лесов

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Движение транспорта затруднено в Лубянском проезде около дома 21, строения 2, из-за обрушения строительных лесов. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале

"Движение открыто по одной полосе. Затруднено движение личного транспорта", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с этим водителей попросили искать пути объезда.

Также сообщается, что в районе метро "Китай-город" временно изменены маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса № 38.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек, еще один может находиться под завалами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, существует угроза дальнейшего обрушения.

"Установлено, что строительные леса упали на временный пешеходный переход. Оставшиеся конструкции под угрозой обрушения. В данный момент производится разбор завалов", – сказал собеседник агентства.

По данным источника, площадь обрушения составила 600 квадратных метров.

В сентябре прошлого года строительные леса обрушились в 1-м Тверском-Ямском переулке. Из-за происшествия оказались повреждены не менее пяти автомобилей.