Строительные леса обрушились в Лубянском проезде

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В Лубянском проезде в центре Москвы произошло обрушение строительных лесов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Лубянский проезд, дом 21, строение 2: по информации МЧС, произошло обрушение строительных лесов. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

По данным источника Агентства "Москва", в результате происшествия пострадал один человек, под завалами может находиться еще один.

Уточняется, что площадь обрушения, по предварительным данным, составила 600 квадратных метров.

Движение транспорта в районе ЧП затруднено, оно осуществляется по одной полосе. В связи с этим водителей попросили искать пути объезда.

В Дептрансе добавили, что в районе метро "Китай-город" временно изменены маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса № 38.

Ранее на Тверской улице в районе дома 9 произошло ДТП. Там столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек, в результате были перекрыты две полосы движения из пяти.