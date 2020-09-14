Видео: Москва 24

Строительные леса обрушились в 1-м Тверском-Ямском переулке, передает телеканал Москва 24.

Судя по кадрам, из-за происшествия оказались повреждены не менее пяти автомобилей. Информации о пострадавших не поступало.

В августе двое рабочих получили травмы при падении люльки с пятого этажа на стройке жилого дома в ТиНАО. Инцидент произошел в поселении Воскресенском.

В начале мая обрушение строительных лесов случилось на Расстанной улице в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в строящемся 11-этажном здании.

