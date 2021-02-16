Офисное здание загорелось в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в подвале офисного здания в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по столице.

"В подвале наблюдается задымление, звенья направлены на отыскание очага. Люди выведены администрацией из здания до прибытия сил", – говорится в сообщении экстренного ведомства. Возгорание происходит по адресу улица Марксистская, дом 34, корпус 7.

Причина и площадь пожара уточняются. Информации о пострадавших в оперативную службу не поступало.

В настоящее время возгорание локализовано на площади 20 квадратных метров.

Ранее четырех человек спасли при пожаре в Отрадном. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть 15 февраля в 22:20.