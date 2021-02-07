Пожар в ангаре на Варшавском шоссе потушен

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожар в металлическом ангаре на юге столицы потушен. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

Возгорание полностью ликвидировали в 19:35 на площади в тысячу квадратных метров. В 17 часов 08 минут удалось остановить распространение огня.

О крупном пожаре на одном из складов на Варшавском шоссе, доме 37 А, корпусе 1, стало известно около 16:00. Тогда площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров, затем увеличилась до 1000 "квадратов".

Сообщалось о частичном обрушении ангара. Возгоранию присвоили третий номер сложности из пяти возможных.

К тушению пожара привлекали три вертолета, оборудованных специальным водосливным устройством. Это позволило сбрасывать на очаг возгорания одновременно до пяти тонн воды. Также огонь ликвидировали 94 человека личного состава и 29 единиц техники.

На месте происшествия работала лаборатория, которая взяла замеры атмосферного воздуха. Превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.

Из-за ЧП движение транспорта на Варшавском шоссе затруднено. Затор растянулся на два километра.

