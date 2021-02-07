Крупный пожар вспыхнул на Варшавском шоссе

Фото: телеграм-канал Москва 24

Крупный пожар произошел на Варшавском шоссе, передает телеканал Москва 24. Огонь вспыхнул в доме 37 А, корпус 1.

Информацию уже подтвердили в МЧС. Предварительно, возгорание происходит в металлическом ангаре. Площадь пожара составляет около 400 квадратных метров.

Сообщается о частичном обрушении ангара. Пожару присвоили первый номер сложности из пяти возможных.

Из-за ЧП движение транспорта на Варшавском шоссе затруднено.

Ранее пожарные потушили загоревшийся грузовой автомобиль в Алабяно-Балтийском тоннеле.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Водителя грузовика осматривают медики.

О возгорании стало известно днем 7 февраля. Точная причина пожара выясняется. Из-за чрезвычайного происшествия временно перекрыто движение в Алабяно-Балтийском тоннеле. Для объезда водителей просят использовать Ленинградский проспект, выехав на него через Песчаную улицу. Также есть возможность повернуть с улицы Алабяна.