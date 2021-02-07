Крупный пожар вспыхнул на Варшавском шоссе

Фото: телеграм-канал Москва 24
Крупный пожар произошел на Варшавском шоссе, передает телеканал Москва 24. Огонь вспыхнул в доме 37 А, корпус 1.
Информацию уже подтвердили в МЧС. Предварительно, возгорание происходит в металлическом ангаре. Площадь пожара составляет около 400 квадратных метров.
Сообщается о частичном обрушении ангара. Пожару присвоили первый номер сложности из пяти возможных.
Из-за ЧП движение транспорта на Варшавском шоссе затруднено.
Ранее пожарные потушили загоревшийся грузовой автомобиль в Алабяно-Балтийском тоннеле.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Водителя грузовика осматривают медики.
О возгорании стало известно днем 7 февраля. Точная причина пожара выясняется. Из-за чрезвычайного происшествия временно перекрыто движение в Алабяно-Балтийском тоннеле. Для объезда водителей просят использовать Ленинградский проспект, выехав на него через Песчаную улицу. Также есть возможность повернуть с улицы Алабяна.