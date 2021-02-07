Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле перекрыто из-за возгорания машины

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле перекрыто из-за возгорания автомобиля. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле от улицы Алабяна в сторону Большой Академической перекрыто из-за возгорания автомобиля", – говорится в сообщении.

Ранее водитель автомобиля сбил двух пешеходов на севере Москвы. Инцидент произошел на улице Флотская. Пострадавшие были госпитализированы. Об их состоянии не сообщалось.

Два дня назад две легковушки и грузовик столкнулись на МКАД. В районе аварии было затруднено движение на девять километров.

