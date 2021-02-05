Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на МКАД

Фото: телеграм канал "Дептранс. Оперативно"

Две легковушки и грузовик столкнулись на МКАД. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

"Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 35-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с улицей Поляны", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе аварии затруднено движение на девять километров. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Накануне авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла на Киевском шоссе. Столкновение машин случилось на 19-м километре шоссе.