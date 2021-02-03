Грузовик наехал на дорожное ограждение на МКАД в районе Метрогородок

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Грузовой автомобиль наехал на дорожное ограждение на МКАД. Авария произошла в районе Метрогородок, сообщает департамент транспорта Москвы.

По данным ведомства, ДТП случилось на внутренней стороне 98-го километра дороги.

"Водитель грузового транспортного средства не справился с управлением", – пишет Дептранс в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что движение транспорта в районе аварии ограничено до одной полосы. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

"Будьте внимательны", – попросили столичных водителей в Дептрансе.

Ранее авария случилась на МКАД в районе Новоегорьевского шоссе. По имеющимся данным, ДТП произошло на 14-м километре Московской кольцевой автодороги. В аварии столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Позднее стало известно, что в результате аварии погиб один человек.