Авария произошла на МКАД в районе Новоегорьевского шоссе

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

Авария случилась на МКАД в районе Новоегорьевского шоссе. Об этом информирует пресс-служба столичного департамента транспорта.

По имеющимся данным, ДТП произошло на 14-м километре Московской кольцевой автодороги. В аварии столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

"Движение по трем полосам перекрыто, пострадавших нет", – сообщает Дептранс в Telegram-канале.

В ведомстве попросили столичных водителей выбирать пути объезда указанного участка. Там также призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах.

Ранее КамАЗ и две легковые машины столкнулись на трассе в Подмосковье. Жертвой аварии стал один человек.