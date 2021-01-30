Число погибших в аварии с автобусом под Самарой возросло до 12 человек

Фото: СК РФ

Число погибших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Самарой возросло до 12 человек.

Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. По ее словам, еще 12 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, пять из них находятся в реанимации.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина уголовное дело передано в Главное следственное управление. На место направлены следователи-криминалисты центрального аппарата. Ход расследования поставлен на контроль.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ранее указал, что всего пострадавших 24 человека, все доставлены в больницу, в Сызранскую Центральную районную больницу, трое из них находятся на операционном столе.

Он добавил, что в аварии погибли жители Ульяновской и Самарской областей. Пострадавшим и родственникам погибших окажут помощь.

ДТП произошло 29 января на 873 километре трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причиной аварии, предположительно, стал маневр автобуса, который пошел на обгон.